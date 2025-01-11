Все ли фитопрепараты одинаковы?

Нельзя сравнивать между собой все фитопрепараты точно так же, как нельзя сравнивать между собой все химические препараты, либо препараты, сделанные в какой-то стране конкретной. Это совершенно вещи, которые просто дают нам понимание для удобства классификации, наверное, можно так сказать. Поэтому, конечно, нет, не все фитопрепараты одинаковы, точно так же, как не все химические препараты тоже одинаковые. На что можно обращать внимание при использовании этих препаратов?

Есть старые препараты, выжимки, отвары и так дальше. Здесь очень сложно соблюсти какую-то рецептуру. Было исследование, кстати, в Российской Федерации, они брали очень известного травника, покупали у него вот эти смеси трав. В 60% видовой состав трав был определен не совсем корректно. По-русски говоря, ошибки, неправильно.

Второй момент — это то, что концентрация лекарственных веществ, а ведь нам не просто нужно там корень какого-нибудь алтея там или хвощ, корневища хвоща, нам нужно вещества, которые содержатся в этом корневище. Так вот их количество, оно может меняться в зависимости от того, какой это вид растения, в каких условиях он рос, какое было лето, жаркое, не жаркое, вы это можете понять, допустим, по своим огурцам. Иногда они горькие на даче, иногда они сладкие, иногда перец вот так уродился, иногда не уродился, и, конечно, меняется концентрация само собой в лекарственных препаратах.

Поэтому существует на сегодняшний момент понятие стандартизированные лекарственные препараты, когда с помощью химического анализа выделяются лекарственные, именно из лекарственного сырья, из лекарственного растения выделяются те агенты, которые нам нужны, которые и действуют, которые являются действующим веществом, определяется их точная концентрация, и благодаря этому поддерживается уровень, необходимый в таблетке, в сиропе, именно того лекарственного вещества, того лекарственного компонента, неважно, из чего оно уже выделено, которое заявлено производителем. Таких препаратов не так много, потому что должна быть отстроенная система контроля качества, и это все не так-то просто регламентировать и контролировать. Поэтому хорошо, что о них как минимум существует.

Это новый виток развития именно медицины, основанной на тех веществах, которые мы можем получить из природы.