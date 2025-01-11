(Дополнение). Как правильно полоскать горло?



Почему болит горло?

Бывает так, что после прогулки на улице зимой в мороз мы чувствуем першение и пощипывание в глотке. Если после возвращения в теплое помещение и горячего чая дискомфорт проходит, беспокоится не о чем. Однако в холодное время года высока вероятность повстречаться с респираторными вирусами, которые проникают в наш организм через «входные ворота», к которым относится в том числе и носоглотка. Переохлаждение способствует снижению иммунитета, чем и пользуются болезнетворные вирусы. Начинается воспаление, и мы чувствуем уже вполне ощутимую боль в глотке.



Чем хороши полоскания при боли в горле?

Полоскание горла – это простой и эффективный метод профилактики и лечения воспаления глотки. Эта процедура помогает снизить болезненные ощущения благодаря местному воздействию на слизистую оболочку и лечебного действия растворов для полоскания.



Как правильно полоскать горло?

Полоскать горло можно разными способами. Один из них знаком всем. Он заключается в том, что пациент делает глубокий вдох, набирает в рот лечебный раствор, запрокидывает голову назад и медленно выдыхает, произнося звук «а-а-а». Этот метод эффективно очищает слизистую оболочку и доставляет лекарственный раствор непосредственно в очаг воспаления.



Какие растворы можно применять для полосканий?

Наиболее часто применяется солевой раствор для полосканий, приготовленный в домашних условиях. Все с детства помнят этот рецепт: 1 чайная ложка поваренной соли + 1 чайная ложка соды на стакан воды. Это – отличный выход, если боль в горле возникла внезапно, а под рукой нет никаких нужных медикаментов.



Что лучше: местные препараты (спреи и леденцы) или полоскания?

Помимо полосканий, для лечения боли в горле применяется ряд других местных препаратов. В их числе спреи для обработки горла и леденцы для рассасывания. Аэрозоли и спреи обеспечивают доставку лекарства непосредственно в очаг воспаления.



С какого возраста можно полоскать горло детям?

Эффективно полоскать горло можно научить детей с 3-х летнего возраста. Это связано с тем, что именно в этом возрасте дети уже могут понять и выполнить инструкции взрослого. Полоскать горло с малышами лучше всего в игровой форме.



Тонзилгон® Н – препарат выбора при боли в горле.

При всей своей пользе и удобстве полоскания являются лишь вспомогательным методом лечения боли и воспаления в горле. Несмотря на то, что в аптеках большой спектр препаратов для лечения этой патологии, при выборе оптимального лекарства следует руководствоваться следующими критериями.



Как сделать так, чтобы горло реже болело?

Предотвратить воспаление глотки поможет профилактика. Для этого необходимо:

Мыть руки с мылом, обрабатывать их антисептиком;

Носить медицинскую защитную маску в местах скопления людей;

Не допускать переохлаждения организма.

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