Бывает так, что после прогулки на улице зимой в мороз мы чувствуем першение и пощипывание в глотке. Если после возвращения в теплое помещение и горячего чая дискомфорт проходит, беспокоится не о чем. Однако в холодное время года высока вероятность повстречаться с респираторными вирусами, которые проникают в наш организм через «входные ворота», к которым относится в том числе и носоглотка. Переохлаждение способствует снижению иммунитета, чем и пользуются болезнетворные вирусы. Начинается воспаление, и мы чувствуем уже вполне ощутимую боль в глотке.
Полоскание горла – это простой и эффективный метод профилактики и лечения воспаления глотки. Эта процедура помогает снизить болезненные ощущения благодаря местному воздействию на слизистую оболочку и лечебного действия растворов для полоскания.
Полоскать горло можно разными способами. Один из них знаком всем. Он заключается в том, что пациент делает глубокий вдох, набирает в рот лечебный раствор, запрокидывает голову назад и медленно выдыхает, произнося звук «а-а-а». Этот метод эффективно очищает слизистую оболочку и доставляет лекарственный раствор непосредственно в очаг воспаления.
Наиболее часто применяется солевой раствор для полосканий, приготовленный в домашних условиях. Все с детства помнят этот рецепт: 1 чайная ложка поваренной соли + 1 чайная ложка соды на стакан воды. Это – отличный выход, если боль в горле возникла внезапно, а под рукой нет никаких нужных медикаментов.
Помимо полосканий, для лечения боли в горле применяется ряд других местных препаратов. В их числе спреи для обработки горла и леденцы для рассасывания. Аэрозоли и спреи обеспечивают доставку лекарства непосредственно в очаг воспаления.
Эффективно полоскать горло можно научить детей с 3-х летнего возраста. Это связано с тем, что именно в этом возрасте дети уже могут понять и выполнить инструкции взрослого. Полоскать горло с малышами лучше всего в игровой форме.
При всей своей пользе и удобстве полоскания являются лишь вспомогательным методом лечения боли и воспаления в горле. Несмотря на то, что в аптеках большой спектр препаратов для лечения этой патологии, при выборе оптимального лекарства следует руководствоваться следующими критериями.
Предотвратить воспаление глотки поможет профилактика. Для этого необходимо:
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