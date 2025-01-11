Тонзилгон® Н: все, что вы не успели спросить у врача

Современная жизнь протекает в быстром и интенсивном темпе. Это, к сожалению, распространяется и на визиты к врачу. Даже в том случае, если они выполнены по поводу простудного заболевания, мы не всегда успеваем уточнить некоторые нюансы приема препаратов или организации режима дня, ведь в поликлиниках отведено очень ограниченное время на консультацию. Поэтому мы можем что-то упустить из виду или просто забыть спросить в силу стресса или плохого самочувствия. Как же быть в этом случае?
Осенние дожди, зимний мороз, весенняя слякоть предрасполагают к усиленной циркуляции респираторных вирусов и снижению сопротивляемости организма к инфекции. В холодное время года ощутимо увеличивается количество желающих попасть на прием к врачу по поводу простуды. Но что делать тем, кого настигла простуда, а больничный лист не нужен?
В ближайшей аптеке. Вам могут посоветовать жаропонижающие препараты, средства для лечения боли в горле, насморка и кашля, дать рекомендации по питьевому режиму и режиму дня.
Консультация врача-терапевта или педиатра онлайн на сайте поликлиник и медицинских центров.
Тематические статьи на тему простудных заболеваний на сайтах медицинских учреждений.
Сайты компаний-производителей лекарственных препаратов.
Благодаря иммунитету мы имеем возможность бороться с респираторными вирусами и бактериями, успешно выздоравливать от простуд, защищаться от аллергических и аутоиммунных заболеваний.
Считается, что иммунитет крепче у закаленных людей. Простуда чаще подстерегает именно тех, у кого слабые защитные силы организма или имеются другие хронические заболевания.
Растительный препарат Тонзилгон® Н обладает выраженным противовоспалительным, противовирусным и антиоксидантным действием.
Тема острых респираторных вирусных инфекций актуальна во все времена. Учеными и врачами установлено, что среди всех ОРЗ до 90% составляет именно вирусная инфекция.
Лечение ОРВИ, как правило, симптоматическое. Однако необходимо помнить о том, что эта группа заболеваний вызывает различные нарушения иммунной системы.
При ОРВИ заболевший человек наиболее часто сталкивается с одним или несколькими из перечисленных симптомов:
Люди, на собственном примере сталкивающиеся с повторными и рецидивирующими фарингитами и тонзиллитами, не понаслышке знают, насколько это неудобно и опасно для здоровья.
Фарингит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки задней стенки глотки.
Тонзиллит — это воспаление миндалин.
Эффективность лекарства во многом зависит от правильного его приема.
Тонзилгон® Н принимают в дозировках согласно инструкции натощак.
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