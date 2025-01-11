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Тонзилгон® Н: все, что вы не успели спросить у врача


Где можно получить информацию о простудных заболеваниях и методах их лечения?

Современная жизнь протекает в быстром и интенсивном темпе. Это, к сожалению, распространяется и на визиты к врачу. Даже в том случае, если они выполнены по поводу простудного заболевания, мы не всегда успеваем уточнить некоторые нюансы приема препаратов или организации режима дня, ведь в поликлиниках отведено очень ограниченное время на консультацию. Поэтому мы можем что-то упустить из виду или просто забыть спросить в силу стресса или плохого самочувствия. Как же быть в этом случае?

Осенние дожди, зимний мороз, весенняя слякоть предрасполагают к усиленной циркуляции респираторных вирусов и снижению сопротивляемости организма к инфекции. В холодное время года ощутимо увеличивается количество желающих попасть на прием к врачу по поводу простуды. Но что делать тем, кого настигла простуда, а больничный лист не нужен?

В ближайшей аптеке. Вам могут посоветовать жаропонижающие препараты, средства для лечения боли в горле, насморка и кашля, дать рекомендации по питьевому режиму и режиму дня.

Консультация врача-терапевта или педиатра онлайн на сайте поликлиник и медицинских центров.

Тематические статьи на тему простудных заболеваний на сайтах медицинских учреждений.

Сайты компаний-производителей лекарственных препаратов.


Все об иммунитете

Благодаря иммунитету мы имеем возможность бороться с респираторными вирусами и бактериями, успешно выздоравливать от простуд, защищаться от аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Считается, что иммунитет крепче у закаленных людей. Простуда чаще подстерегает именно тех, у кого слабые защитные силы организма или имеются другие хронические заболевания.

Растительный препарат Тонзилгон® Н обладает выраженным противовоспалительным, противовирусным и антиоксидантным действием.


Все об ОРВИ

Тема острых респираторных вирусных инфекций актуальна во все времена. Учеными и врачами установлено, что среди всех ОРЗ до 90% составляет именно вирусная инфекция.

Лечение ОРВИ, как правило, симптоматическое. Однако необходимо помнить о том, что эта группа заболеваний вызывает различные нарушения иммунной системы.


Все о боли в горле

При ОРВИ заболевший человек наиболее часто сталкивается с одним или несколькими из перечисленных симптомов:

  • Повышение температуры тела;
  • Головная, мышечная боль, озноб;
  • Слабость, вялость, повышенная утомляемость;
  • Насморк, заложенность носа;
  • Кашель;
  • Першение, боль в горле.


Фарингит и тонзиллит – что делать?

Люди, на собственном примере сталкивающиеся с повторными и рецидивирующими фарингитами и тонзиллитами, не понаслышке знают, насколько это неудобно и опасно для здоровья.

Фарингит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки задней стенки глотки.

Тонзиллит — это воспаление миндалин.


С заботой о вашем здоровье

Эффективность лекарства во многом зависит от правильного его приема.

Тонзилгон® Н принимают в дозировках согласно инструкции натощак.

Литература:

  1. Л. П. Коваленко, Е. В. Шипаева, И. И. Кольченко. Иммунокорригирующие свойства фитопрепарата Тонзилгон® Н.
  2. М.В. Субботина, И.А. Букша, О.И. Платоненко. Тонзилгон® Н как противовоспалительный и иммуномодулирующий препарат.
  3. В. П. Вавилова и др. Клиническая эффективность и переносимость препарата Тонзилгон® Н.

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