Как быстро восстановиться после перенесенного ОРВИ?

Для того, чтобы восстановиться быстро после перенесенного вирусного заболевания, нужно к этому вирусному заболеванию готовиться заранее. Это регулярные физические нагрузки, не после его время заболевания, а до него, еще лучше вместо него. Для того, чтобы восстановиться, опять-таки, все то же самое. Рациональный сон, рациональный отдых и, и, насколько это возможно, проветриваемое помещение с влажным, с негорячим воздухом.

Если лето, то использование кондиционеров на время болезни, после болезни должно быть разумным. Что имеется в виду, нежелательно перепады больше 5 градусов. Если жарко, на улице плюс 35, вы садитесь в машину, сперва у вас 30, проехали 5−10 минут, уменьшили температуру до 25, собираетесь, допустим, выходить из машины через некоторое время, там через 10 минут подъезжаете уже к месту назначения, повысили температуру еще на 5 градусов для того, чтобы не было такого, что на улице плюс 30, вы садитесь в машину, там плюс 18.

Поэтому походы по магазинам, где много кондиционеров, когда вы заходите в ту же температуру обратно во время болезни либо после них, не приветствуются. Можно ли использовать какие-то лекарственные препараты? В принципе, да, для более быстрого восстановления, но, к сожалению, в основном это возможности вашего организма, которые достаточно непросто подстегнуть либо усилить.