Как укрепить иммунную систему ребенка перед началом учебного года?

Как укрепить иммунную систему? Из того, что можно сделать еще заранее, это отдать ребенка на какую-то активность. Это не обязательно должен быть профессиональный спорт, это могут быть танцы, это может быть каток, это может быть бассейн, но любая физическая активность, она приветствуется. Это понимать, что должен быть баланс между занятиями умственными и физическими, то есть физическая нагрузка у ребенка должна быть обязательно.

Можно в игровых видах спорта, можно в каких-то других. Это чаще выгуливать этого ребёнка. И режим, режим, режим, режим. Сон своевременно. В зависимости от того, какой возраст ребёнка, у нас есть рекомендации по продолжительности сна. Это обучение ребёнка элементарным гигиеническим навыкам. Мытьё рук тоже самое. Это своевременное и сбалансированное, насколько-то питание, то есть по возможности избегать каких-то сухих там перекусов.

Это те вещи, которые может сделать по большому счету каждый родитель.