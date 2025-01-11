Любое заболевание, это взаимодействие, инфекционные заболевания, это взаимодействие уже вируса или микроба с организмом, а со стороны организма за нас борется наша иммунная защита, она состоит из нескольких частей, и она не такая уж супер простая, то есть ее не так просто с одной стороны обойти, с другой стороны, к сожалению, не всегда мы ей помогаем. И для того, чтобы помочь нашей иммунной системе справиться, а это именно она защищает нас от микробов, от вирусов, от грибов, от паразитов каких-то, мы должны высыпаться по возможности.

Это в принципе полезно, особенно во время заболевания. Это адекватный водный баланс, то есть пить достаточное количество жидкости. Не нужно там упиваться, но тем не менее. Это отказ хотя бы временный, я уже не говорю о том, что вы идеально постоянно от курения, от алкоголя, которые тоже могут, к сожалению, влиять. Базово, к сожалению, на ситуацию влияет избыточный вес и сниженная активность физическая, что имеется в виду.

Понятно, что во время болезни не стоит начинать заниматься спортом, но регулярно физические упражнения полезны и детям, и взрослым. Поэтому как мы можем помочь во болезни в нашей иммунной системе. Сон, спокойный режим, питье и не сухой, не горячий, относительно хорошо увлажненный воздух.

Вот то, что мы можем сделать, чтобы помочь нашему иммунному ответу справиться, восстановить нас после перенесенного ОРЗ.