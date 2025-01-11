Кто-то помнит про такую проблему, как инородные тела дыхательных путей, и, конечно, это большее значение имеет у детей, поэтому не стоит ребенка оставлять наедине с орешками. Орехи — это одно из самых частых инородных тел верхних дыхательных путей. Дети засовывают их в нос, не говоря уже о том, что ребенок, к сожалению, может подавиться орехом. Это достаточно частая ситуация. Лор-врач никогда не подарит мозаику, как говорила одна моя коллега, потому что мелкие детали опять-таки тоже попадают в дыхательные пути у детей.

Сюда же может относиться морковка, сюда же могут относиться таблетки. Поэтому многие лекарственные препараты у детей до шести лет официально используются в виде растворов. Почему? Потому что таблеткой ребенок может подавиться, особенно до трех лет. Что это значит? Это не значит, что нельзя использовать таблетку, если на ней официально написано, что можно, допустим, использовать с трех лет. Но это должно происходить под вашим контролем.

Ребенок не должен совершать каких-то гимнастических упражнений с едой во рту, не должен кувыркаться, когда у него во рту кусок морковки либо конфета какая-нибудь, и, само собой, разговоры во время еды строжайшие запрещены, потому что можно вдохнуть и получить в итоге поездку на скорую помощь и в больницу. На что стоит обратить внимание? Повод для беспокойства в отношении народных тел верхних дыхательных путей носа — это заложенность носа, с одной стороны, это выделение с неприятным запахом, это кровоточивость из одной половины носа.

Непосредственно проблемы с горлом могут проявляться болью в горле. Чаще всего это рыбные кости, это косточки, взрослых в том числе. С одной стороны, причем колющее, это может быть боль. Признаком инородных тел дыхательных путей может быть внезапно возникший сильный кашель. Кашель, который меняется в зависимости от положения тела, там лёг-сел.

Это тоже нужно помнить, такие признаки могут, к сожалению, быть.