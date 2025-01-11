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Какие гигиенические привычки важно учить ребенка, чтобы избежать заболеваний в школе?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Гигиена рук – обучение правильной технике мытья рук с обязательным контролем
  • Привычки здоровья – отучение от касаний лица и носа (важно не только во время эпидемий)
  • Навыки самообслуживания – умение адекватно одеваться по погоде и ситуации
  • Культура чихания/кашля – использование локтя вместо ладони
  • Гигиенические аксессуары – привычка носить с собой индивидуальные платочки

Формирование этих простых привычек – вклад в здоровье и самостоятельность ребенка.

Ребенку стоит обучать мыть руки. Причем мыть руки правильно. К сожалению, это нужно контролировать. Ребенку нужно обучать не трогать лицо, нос. И не обязательно это нужно делать только во время эпидемии ковид. В целом это те вещи, которые стоит использовать. Но вот те самые важные моменты, которые нужно обучать. Нужно обучать правильно одеваться и раздеваться.
То есть не знать, что вот если мама дала в школу жилетку, куртку, кофту, а вдруг внезапно погода изменилась в лучшую сторону, то все равно нужно обязательно все это одевать. То есть в какой-то степени должен быть элемент самостоятельности, в том числе в одежде. Помимо этого, желательно обучать еще правильно чихать и кашлять, в локоть, не в руку, иметь с собой одноразовые платочки, либо платочек, в котором мы можем вытереть лицо.
Ну вот то, что можно научить в рамках разумного ребенка.

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