Ребенку стоит обучать мыть руки. Причем мыть руки правильно. К сожалению, это нужно контролировать. Ребенку нужно обучать не трогать лицо, нос. И не обязательно это нужно делать только во время эпидемии ковид. В целом это те вещи, которые стоит использовать. Но вот те самые важные моменты, которые нужно обучать. Нужно обучать правильно одеваться и раздеваться.

То есть не знать, что вот если мама дала в школу жилетку, куртку, кофту, а вдруг внезапно погода изменилась в лучшую сторону, то все равно нужно обязательно все это одевать. То есть в какой-то степени должен быть элемент самостоятельности, в том числе в одежде. Помимо этого, желательно обучать еще правильно чихать и кашлять, в локоть, не в руку, иметь с собой одноразовые платочки, либо платочек, в котором мы можем вытереть лицо.

Ну вот то, что можно научить в рамках разумного ребенка.