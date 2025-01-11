Какие витамины и добавки полезны для предотвращения простуды у детей?

Для предотвращения простуды у детей, к сожалению, универсального ответа, что всем детям вот поможет одно или второе, нет. Есть исследования, которые подтверждают роль витамина D, его определенной концентрации, поэтому поддержание его на определенном уровне — это гарантия в какой-то степени уменьшения вероятности заболевания.

Все остальное обсуждается индивидуально, в зависимости от опыта предшествующих болезней, как часто ребенок болел в школе или в детском саду, от того, есть ли нет у него аллергические реакции, есть ли нет у него какие-то хронические заболевания. Поэтому исследуется роль и место для профилактики заболеваний пробиотиков, то есть живых микробов, и часть из них используется для профилактики, и немаловажно роль отдельных витаминов, отдельных минералов и комплексных лекарственных препаратов.