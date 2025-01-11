Для того, чтобы соответствовать принципу доказательной медицины, используются либо гайдлайны, либо национальные, либо международные руководства. Есть клинические рекомендации, так называемые, которые создаются с помощью совета экспертов. Есть специальные агрегаторы медицинской информации, к сожалению, ну или не к сожалению, но большая часть из них англоязычная, и к счастью, мне в этом плане помогает мой опыт научной работы, вот написания кандидатской диссертации, оно позволяет понять, как нужно правильно собрать информацию, как нужно правильно интерпретировать статистические данные, которые используются. Поэтому, к счастью, в этом плане мне может быть чуть проще, чем другим, использовать те отданные из тех источников, которые есть. Поэтому на сегодняшнее на первом месте, конечно, это международные клинические рекомендации.