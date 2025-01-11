Tonsilgon logo ru/byTonsilgon logo ru/by

Какую специализированную литературу, современные источники вы используете?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Главные ориентиры – национальные и международные клинические рекомендации (гайдлайны)
  • Источники информации – специализированные медицинские агрегаторы (преимущественно англоязычные)
  • Критический анализ – важность правильной интерпретации статистических данных
  • Профессиональный опыт – научная работа помогает эффективно использовать международные источники
    Международные клинические рекомендации остаются золотым стандартом медицинской практики.

Для того, чтобы соответствовать принципу доказательной медицины, используются либо гайдлайны, либо национальные, либо международные руководства. Есть клинические рекомендации, так называемые, которые создаются с помощью совета экспертов. Есть специальные агрегаторы медицинской информации, к сожалению, ну или не к сожалению, но большая часть из них англоязычная, и к счастью, мне в этом плане помогает мой опыт научной работы, вот написания кандидатской диссертации, оно позволяет понять, как нужно правильно собрать информацию, как нужно правильно интерпретировать статистические данные, которые используются. Поэтому, к счастью, в этом плане мне может быть чуть проще, чем другим, использовать те отданные из тех источников, которые есть. Поэтому на сегодняшнее на первом месте, конечно, это международные клинические рекомендации.

Где купить Тонзилгон Н

logo 103.by

103.by

Найти аптеку
logo tabletka by

tabletka.by

Найти аптеку

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...