Можно ли гулять при простуде?

При простуде гулять не только можно, но и нужно, потому что основное — это проветривание, проветривание в том числе на улице. Основное — это свежий воздух, который очень полезен для слизистой оболочки, которая так страдает, он жизненно необходим. И поэтому при простуде гулять нужно обязательно. Другой разговор, что по возможности нужно исключать какую-то избыточную активность. То есть мы ходим, дышим воздухом, насколько это возможно, но это не велосипед, это не поход в лес там на три дня, и это не горнолыжная прогулка, либо какая-нибудь пробежка.

Гулять да, но без физической нагрузки.