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Можно ли гулять при простуде?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Свежий воздух полезен – помогает восстановлению слизистых оболочек
  • Проветривание необходимо – прогулки эффективно насыщают организм кислородом
    Как гулять правильно:
  • Исключить интенсивные нагрузки (бег, велоспорт, лыжи)
  • Избегать длительных походов и активного отдыха
  • Отдать предпочтение спокойной ходьбе

Прогулки – важная часть восстановления при простуде, если соблюдать умеренность.

При простуде гулять не только можно, но и нужно, потому что основное — это проветривание, проветривание в том числе на улице. Основное — это свежий воздух, который очень полезен для слизистой оболочки, которая так страдает, он жизненно необходим. И поэтому при простуде гулять нужно обязательно. Другой разговор, что по возможности нужно исключать какую-то избыточную активность. То есть мы ходим, дышим воздухом, насколько это возможно, но это не велосипед, это не поход в лес там на три дня, и это не горнолыжная прогулка, либо какая-нибудь пробежка.

Гулять да, но без физической нагрузки.

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