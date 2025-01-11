Острые респираторные инфекции. Целевое и симптоматическое лечение.



Что такое простуда и каковы ее симптомы?

Простуда — это разговорное название инфекций верхних дыхательных путей, которые в основном характеризуются обильными выделениями из носа, кашлем, болью в горле, головной болью и повышенной температурой тела. Наиболее распространенной причиной этих симптомов являются вирусы (их насчитывается более 200 различных видов), и гораздо реже – бактерии. Бактериальные заболевания обычно возникают в качестве осложнения вирусной инфекции.

Учитывая характер заболевания, основным лечением, которое мы можем применять, является симптоматическое, направленное на уменьшение неприятных проявлений. Однако следует помнить, что эти симптомы также необходимы организму, так как они помогают бороться с патогенами, и поэтому их не стоит подавлять любой ценой.



Симптоматическое лечение – что использовать в первую очередь?

Самый частый вопрос, который беспокоит пациентов, это когда использовать жаропонижающие? Ведь первым симптомом, от которого пациенты хотят избавиться, является лихорадка. Повышение температуры тела является защитной реакцией организма, так как она создает неблагоприятную среду для вирусов. Однако, если лихорадка высокая (выше 38,0°C – 38,5°C), стоит принять жаропонижающее. Наиболее распространенным выбором являются парацетамол или ибупрофен. Однако важно внимательно прочитать инструкцию на упаковке, чтобы узнать, сколько вы должны принимать в соответствии с вашим весом и как часто вы должны принимать указанную дозировку.



У меня насморк – что я могу сделать?

Насморк может быть очень раздражающим, поэтому часто во время простуды используются лекарства, обычно в виде капель или спреев, содержащие сосудосушивающие компоненты для уменьшения выделений из носа и облегчения дыхания. Однако следует помнить, что длительное использование этих лекарств не рекомендуется, их прием следует прекратить через 5-7 дней. Если насморк густой и стойкий, можно использовать фитопрепарат с муколитическим, противовоспалительным и противовирусным действием Синупрет® и гипертонический спрей с морской водой. Эти лекарства помогут уменьшить насморк и очистить дыхательные пути.



Боль в горле – что делать, когда трудно глотать?

Боль в горле может быть вызвана местным воспалением слизистой оболочки или вторичным ее раздражением от кашля или выделений, стекающих по задней стенке глотки. При легком раздражении можно использовать специальные леденцы с дезинфицирующими, противовоспалительными, увлажняющими и обволакивающими свойствами. Если боль затрудняет глотание, ищите продукт с двумя ингредиентами, который содержит антимикробное (дезинфицирующее) средство, а также анальгетик или анестетик. Полезно также принимать растительный препарат, который оказывает комплексное воздействие – противовоспалительное, противовирусное, вяжущее, обезболивающее, иммуностимулирующее (Тонзилгон® Н). Тонзилгон® Н не только снимает неприятные симптомы, но и лечит простуду.



Как лечить влажный или сухой кашель?

Все знают, что определить тип кашля очень важно при выборе правильного симптоматического лечения. Сухой кашель обычно утомителен, приступообразен и не сопровождается отхождением слизистого секрета, в то время как влажный кашель заставляет нас чувствовать, будто мокрота подвижна и может быть откашляна. В первом случае возможно использование противокашлевых препаратов для облегчения симптома, во втором – отхаркивающих средств для выведения мокроты. Но многим из нас очень трудно самостоятельно распознать характер кашля. Поэтому оптимально использовать надежный и универсальный немецкий фитопрепарат Бронхипрет®. Он обладает противовоспалительными, антимикробными и муколитическими свойствами. Лекарство быстро смягчает сухой раздражающий кашель, переводя его во влажный. А при влажном кашле оно является лучшим вариантом для разжижения мокроты, облегчая и ускоряя ее выведение из дыхательных путей.



Дополнительные рекомендации – когда обращаться к врачу?

Дополнительная и очень важная рекомендация для людей, страдающих простудой – это хорошо заботиться о себе. Рекомендуется отдыхать, избегать чрезмерной активности, пить много жидкости и следить за поддержанием хорошей гигиены, чтобы не заразить других членов семьи. Также важно тщательно следить за собой, так как даже самая легкая простуда может перерасти в бактериальную инфекцию, что, например, потребует посещения врача.

Обратитесь к врачу, если:

Температура тела превышает 38°C в течение нескольких дней;

Одышка является одним из симптомов;

Сильный кашель с отхождением гнойной мокроты длится более нескольких дней;

Симптомы сопровождаются сильной и постоянной болью в околоносовых пазухах, ушах или голове;

Симптомы простуды сохраняются более 10-14 дней или ухудшаются после 5-6 дней болезни.



Существует ли лечение простуды, направленное на ее причину?

Поскольку простуда чаще всего вызывается разнообразными вирусами, нет эффективного целенаправленного лечения. В отдельных случаях (например, при гриппе), может быть назначено этиотропное лечение, такое, как прием ремантадина, осельтамивира и других препаратов. При тяжелом течении ОРВИ врач может назначить противовирусные препараты общего действия, такие как интерферон. При легких формах простуды можно использовать описанное выше симптоматическое лечение, и болезнь обычно проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако можно рассмотреть, какое профилактическое лечение применять, чтобы укрепить иммунитет и избежать заражения в первую очередь.



Как укрепить иммунитет?

К наиболее часто упоминаемым рекомендациям относятся:

Здоровое, сбалансированное питание;

Умеренные физические упражнения;

Избегание мест скопления людей в осенне-зимний период;

Правильная гигиена рук;

Обеспечение достаточного уровня витамина D в организме.

Можно также рассмотреть возможность применения медицинских препаратов, предназначенных для укрепления иммунитета. Такими свойствами, в частности, обладает Тонзилгон® Н. Он не только помогает справиться с простудой и болью в горле, но и укрепляет иммунитет. Лекарство способствует ускорению выздоровления и профилактике вероятных повторных эпизодов ОРВИ. Оно особенно рекомендуется для людей, которые часто болеют. Такое лечение может быть применено профилактически в период повышенной заболеваемости верхних дыхательных путей или как поддерживающее лечение уже во время простуды. Тонзилгон® Н может сократить и облегчить течение инфекции благодаря своему иммуностимулирующему действию. Очень распространенным выбором в лечении ОРВИ являются комбинации перечисленных выше растительных лекарственных препаратов в зависимости от преобладающих симптомов. Например, при кашле и боли в горле можно применять комбинацию Бронхипрета® и Тонзилгона® Н, при насморке (синусите) и боли в горле – Синупрета® и Тонзилгона® Н.