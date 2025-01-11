Польза растительных препаратов для восстановления иммунитета после COVID-19

Людей, перенесших инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, беспокоит длительный упадок сил, подавленное настроение, повышенная восприимчивость к простудным заболеваниям. Восстановление после коронавирусной инфекции может длится несколько месяцев. Причина кроется в том, что COVID-19 буквально «убивает» иммунитет, и организм остается беззащитным перед другими вирусами и бактериями. Что можно сделать, чтобы предупредить эти осложнения, разбираемся в этом материале.



Что происходит с иммунитетом при COVID-19?

По силе негативного воздействия на систему иммунитета многие ученые сравнивают вирус SARS-CoV-2 с вирусами герпеса, гепатита С и ВИЧ-инфекции. Ученые из Института вирусологии Уханя опубликовали результаты научного исследования влияния COVID-19 на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. Оказалось, что у многих людей, перенесших COVID-19, отмечается стойкое снижение в крови уровня лимфоцитов (лимфопения). Их количество не восстанавливается до нормы даже через 11 недель после выздоровления. Из-за этого повышается восприимчивость организма к другим инфекциям.

При COVID-19 страдает не только общий, но и местный иммунитет слизистой оболочки носоглотки. На основании исследований по определению эпителиальных клеток, чувствительных к SARS-CoV-2, сотрудники Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи получили представление о поражении носоглотки инфекцией SARS-CoV-2. Установлено, что у людей, которые болеют тяжелой формой COVID-19, снижены секреция интерферонов и, соответственно, противовирусный ответ на вторжение инфекции.



COVID-19: заболевание острое или хроническое?

Длительное течение заболевания вызывает у многих людей вопрос: может ли инфекция COVID-19 принимать хроническое течение? Несмотря на серьезность заболевания, врачи-инфекционисты считают эти опасения не обоснованными. Ведь лимфопения встречается не только после длительных вирусных заболеваний, но и при других нарушениях системы иммунитета, а также при патологии костного мозга. В отличие от этих состояний при коронавирусной инфекции дисфункция иммунитета хотя и длительная, но обратимая.



Чем опасно бессимптомное течение заболевания?

Если человек инфицирован вирусом SARS-CoV-2, но не отмечает у себя симптомов заболевания, организм все равно отвечает на вторжение «незваных гостей» увеличением количества Т-лимфоцитов, которые уничтожают пораженные вирусом клетки, и В-лимфоцитов, которые атакуют «чужих» вне клеток. После того, как инфекция уничтожена, такое множество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно. Эти клетки начинают исчезать. И как раз в этот момент иммунный ответ на новую инфекцию может замедляться или быть неполноценным. Вероятность «подцепить» простуду со всеми ее проявлениями увеличивается в разы.



Преграда для коронавирусной инфекции

Первая встреча с вирусом COVID-19, как и с большинством респираторных вирусов, происходит в носоглотке. Именно от того, насколько справился с вирусной атакой локальный иммунитет ее слизистых оболочек, зависит, в какой форме будет протекать заболевание. У многих людей наблюдаются только некоторые симптомы со стороны верхних дыхательных путей. Это позволяет предположить, что вирусная патология может ограничиваться носоглоткой. Поэтому для воздействия на «входные ворота инфекции» логично применение препаратов, активирующих местный иммунитет слизистой оболочки носа и горла. К таким лекарствам относится немецкий растительный препарат Тонзилгон® Н.



Как восстановить иммунитет после COVID-19?

Тонзилгон® Н (производство «Бионорика», Германия), представляет собой комбинацию экстрактов из корня алтея, цветов ромашки, листьев ореха, коры дуба и трав хвоща, тысячелистника, одуванчика. В многочисленных исследованиях доказаны противовирусный и иммуномодулирующий эффекты препарата Тонзилгон® Н. В частности, они были изучены в группе часто болеющих детей (исследование Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермиловой, М. Р. Богомильского, Е. А. Царевской на базе Российского государственного медицинского университета, Москва). Было установлено, что прием препарата способствовал повышению противовирусного иммунитета за счет увеличения продукции альфа- и гамма-интерферонов. Это важное свойство как для лечения, так и для профилактики развития заболевания, особенно в первые дни. На фоне приема препарата Тонзилгон® Н отмечен иммуномодулирующий эффект в виде повышения фагоцитарной активности лейкоцитов, увеличения уровня секреторного иммуноглобулина A и лизоцима в слюне, повышения концентрации антител группы A и M в сыворотке крови. В исследовании О. И. Пикуза, Д. И. Садыковой, Е. В. Генераловой, проведенном на базе Казанского государственного медицинского университета показано, что на фоне приема препарата Тонзилгон® Н восстанавливалась способность слизистой оболочки противостоять внедрению чужеродных вирусов и бактерий. Эта способность сохранялась на протяжении 6-ти месяцев спустя приема препарата. Были выявлены:

уменьшение кратности повторных ОРИ в 2,3 раза,

облегчение течения инфекционного процесса за счет перехода среднетяжелых форм в легкие,

сокращение длительности течения заболевания.

Поэтому Тонзилгон® Н можно считать перспективным препаратом для восстановления иммунитета носоглотки и при инфекции COVID-19.

Важно и то, что во всех исследованиях при применении препарата Тонзилгон® Н не отмечено ни одного случая нежелательных реакций.

Литература:

1. А. А. Зуйкова, Д. Ю. Бугримов, О. Н. Красноруцкая, Ю. А. Котова. Практический опыт применения программ восстановительного лечения пациентов после COVID-19 в условиях амбулаторно-поликлинических медицинских организаций. «Лечащий врач» №12, 2020

2. Н. Теряева. Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от носа. 2021 https://smotrim.ru/article/2592786

3. М. Недюк. Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета. «Известия», 2020 https://iz.ru/1033146/mariia-nediuk/udar-po-limfotcitam-covid-vyzyvaet-dlitelnye-sboi-raboty-immuniteta

4. П. Николаев. Три причины: почему некоторые люди не заболевают COVID-19. 2021 https://www.gazeta.ru/science/2021/02/04\_a\_13466474.shtml

5. ОРВИ у детей в период сложной эпидемиологической ситуации. Интервью с профессором кафедры оториноларингологии медицинского института РУДН, руководителю центра оториноларингологии «Он-клиник», д.м.н., Ириной Михайловной Кириченко. «Медицинский совет» №18, 2020>

6. Е. Ю. Радциг, Н. В. Ермилова, М. Р. Богомильский, Е. А. Царевская. Возможности препаратов природного происхождения в симптоматической терапии и профилактике воспалительных заболеваний глотки у детей. «Вопросы современной педиатрии», №5, том 10, 2011

7. О. И. Пикуза, Д. И. Садыкова, Е. В. Генералова. Новый подход к реабилитации подростков с рекуррентными респираторными инфекциями. Оригинальная статья. cyberleninka.ru

8. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Тонзилгон® Н для специалистов

Инструкция Тонзилгон Н Капли

Инструкция Тонзилгон Н Таблетки