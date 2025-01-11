Ромашка – универсальный лекарь.



История ромашки

Ромашка известна в медицине уже тысячи лет. Это растение использовали в древней Греции, Риме и Египте. Это очень популярное растение, которое можно встретить практически по всему миру – в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии, а также во всех регионах с умеренным климатом. Это одно из наиболее известных лекарственных растений среди пациентов – кто не узнает ромашку?

Желто-белые цветки ромашки цветут с мая и до начала осени. Существует несколько разновидностей этого вида, но их фармакологические эффекты похожи, растения лишь слегка различаются содержанием активных веществ.



Основные эффекты ромашки

За терапевтические эффекты ромашки отвечают несколько различных групп химических веществ, таких как органические кислоты, флавоноиды, кумарины и терпены. Ромашка чаще всего используется в виде настоев, полосканий и компрессов.

Основные эффекты ромашки:

седативный,

антидепрессантный,

противозудный,

сосудорасширяющий,

противовоспалительный,

антиоксидантный,

антисептический,

мочегонный.



Медицинское использование ромашки

Ромашку можно успешно применять как внутрь, так и наружно. У нее есть много полезных свойств для здоровья. Ромашка рекомендуется при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Это хорошее растение при спазмах желудка, гастрите, метеоризме или воспалении кишечника. Также хорошо помогает при менструальных болях. Кроме этого, ромашку используют наружно для лечения воспалений кожи, ран, ожогов и аллергии. У людей, не имеющих на нее аллергии, она проявляет антиаллергический эффект. Настой из ромашки также облегчает уретрит благодаря своим многочисленным противовоспалительным веществам. Но особенно славится ромашка своими противовоспалительными, противовирусными и противопростудными свойствами. Ромашка лечит бактериальные инфекции кожи и полости рта. В виде ингаляций она может бороться с воспалением дыхательных путей (также применяется как ароматерапия). Это лечение уменьшает выделения из носа и облегчает дыхание.

Ромашка также используется в косметической индустрии в качестве ингредиента в различных продуктах, таких как маски, лосьоны, ванны.



Когда не следует использовать ромашку?

Ромашку следует использовать с осторожностью во время беременности – как и любое растительное лекарство. Однако ромашка достаточно безопасна для применения даже у младенцев. Ее следует избегать только тем, у кого есть известная аллергия на это растение.



Как приготовить настой из ромашки?

Залейте 1 столовую ложку цветков ромашки 1 стаканом кипятка. Дайте завариться под крышкой в течение 10 минут. Используйте остуженный настой из ромашки для полоскания рта и горла, ингаляциях при инфекциях верхних дыхательных путей и употребления при проблемах с желудочно-кишечным трактом или как успокаивающее средство.

Максимально можно употреблять 3-4 стакана настоя в день. Избыточное потребление ромашки может привести к нарушению нервной системы и повышенной чувствительности к содержащимся в ней веществам.



Рецепт меда с цветками ромашки

Положите свежие цветки ромашки в банку. Залейте медом. Оставьте на 2 недели, но помешивайте каждый день. Эта смесь может помочь при расстройствах желудка, коликах, метеоризме, простуде. Она благотворно влияет на нервную систему и укрепляет иммунитет. Можно добавлять в различные травяные чаи.



Надежный фитопрепарат из аптеки

Цветки ромашки вместе с другими ингредиентами (корни алтея, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба, трава одуванчика лекарственного) входят в состав известного растительного лекарства Тонзилгон® Н (производство компании «Бионорика», Германия). Препарат оказывает обезболивающее, противовоспалительное, противовирусное и иммуностимулирующее действие. Он предназначен для лечения простудных заболеваний, сопровождающихся першением и болью в горле, затруднением глотания, кашлем. Тонзилгон® Н принимают внутрь, он выпускается в виде капель и таблеток. В жидкой форме лекарство может применяться у детей с 2-х лет.



Необычное использование ромашки

Не все знают, что цветки ромашки съедобны. Их можно уверенно использовать при приготовлении кулинарных блюд, не только как приправу, но и как полноценный ингредиент. Настой ромашки также ценят люди со светлыми волосами. Она отлично подходит в качестве ополаскивателя для волос, придавая им блеск.